O Hospital PUC-Campinas informou que o Pronto-Socorro Adulto do Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta um cenário de superlotação nesta segunda-feira, com ocupação 390% acima da capacidade instalada.

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Segundo nota divulgada pela unidade, há atualmente 18 pacientes que precisam de cuidados intensivos e outros 47 acomodados em macas nos corredores, situação atribuída à alta demanda por atendimento.

Diante do quadro, o hospital afirma que não tem condições seguras para receber novos encaminhamentos via SUS neste momento. A unidade solicitou à Regulação Municipal que avalie o direcionamento de pacientes para outros serviços da rede, a fim de garantir a continuidade e a segurança da assistência.