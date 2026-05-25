O Centro de Saúde Parque Santa Bárbara, na região Norte de Campinas, terá atendimento parcial na manhã desta segunda-feira (25) após um problema na caixa d’água da unidade.

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Segundo a Secretaria de Saúde, os serviços de coleta de exames de análises clínicas e acolhimento de pacientes funcionarão apenas para casos de urgência no período da manhã. A previsão é que o atendimento seja normalizado a partir das 13h.

A restrição ocorre depois que uma avaria na caixa d’água, registrada no fim de semana, provocou alagamento em alguns espaços do prédio. Antes da retomada completa das atividades, equipes farão limpeza, secagem e reorganização dos ambientes para garantir segurança a usuários e trabalhadores.