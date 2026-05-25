Um homem foi preso no domingo (24) após furtar três vezes a mesma concessionária na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia. A ação criminosa ocorreu em dois dias consecutivos, e o suspeito foi flagrado por câmeras de segurança no km 133 da rodovia.

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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o primeiro furto aconteceu no dia 22 de maio, quando o criminoso levou uma jaqueta de um colaborador da concessionária Rota das Bandeiras. No dia seguinte (23), ele invadiu a administração da praça de pedágio, no km 133, e subtraiu um aparelho celular.

No domingo (24), o homem foi novamente visto pelas câmeras do Centro de Controle Operacional caminhando às margens da rodovia. Uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária foi acionada e localizou o suspeito no km 132.