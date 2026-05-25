A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (25), em primeiro turno, dois projetos enviados pelo Executivo. As propostas tratam da reestruturação administrativa da Setec e da autorização para que o município faça adesão ao Sistema Nacional do Esporte (Sinesp).
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A votação está prevista para a 31ª Reunião Ordinária do ano, marcada para as 18h, no plenário da Câmara.
Um dos textos em análise é o Projeto de Lei Complementar nº 35/2026, que altera o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Setec (Serviços Técnicos Gerais). A proposta modifica regras de progressão funcional, jornada de trabalho, critérios de avaliação e funções de confiança da autarquia.
Entre os principais pontos, o projeto vincula a progressão funcional dos servidores ao crescimento da receita própria da Setec. O texto também estabelece critérios para habilitação dos funcionários, como avaliação de desempenho, assiduidade e ausência de sanções disciplinares recentes.
A proposta ainda regulamenta gratificações para funções de confiança e prevê que parte desses cargos seja ocupada por servidores efetivos de níveis médio e superior.
Na mesma sessão, os vereadores também analisam o Projeto de Lei nº 91/2026, que autoriza Campinas a aderir ao Sistema Nacional do Esporte, previsto na Lei Geral do Esporte.
Segundo a justificativa encaminhada pela Prefeitura, a adesão permitirá que o município participe de um modelo nacional de planejamento e gestão compartilhada das políticas esportivas. A medida também pode abrir caminho para acesso a recursos do Fundo Nacional do Esporte (Fundesporte).
O Sinesp reúne União, estados e municípios em uma estrutura descentralizada voltada ao desenvolvimento de políticas públicas para o esporte, da formação esportiva ao alto rendimento.
A Prefeitura argumenta que Campinas já conta com estruturas exigidas pela legislação federal, como o Conselho Municipal de Esportes e Lazer e o Fundo de Investimentos Esportivos do Município. A formalização do Plano Municipal de Esporte deverá ocorrer em uma etapa posterior.