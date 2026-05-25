A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (25), em primeiro turno, dois projetos enviados pelo Executivo. As propostas tratam da reestruturação administrativa da Setec e da autorização para que o município faça adesão ao Sistema Nacional do Esporte (Sinesp).

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A votação está prevista para a 31ª Reunião Ordinária do ano, marcada para as 18h, no plenário da Câmara.

Um dos textos em análise é o Projeto de Lei Complementar nº 35/2026, que altera o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Setec (Serviços Técnicos Gerais). A proposta modifica regras de progressão funcional, jornada de trabalho, critérios de avaliação e funções de confiança da autarquia.