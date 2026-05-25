A Operação Inverno 2026 registrou a semana com maior volume de atendimentos em Campinas desde o início das ações deste ano. Entre os dias 11 e 17 de maio, equipes do Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua realizaram 709 abordagens e entregaram 1.213 cobertores.

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Nas três primeiras semanas da operação, o balanço chega a 1.453 abordagens, 2.511 cobertores distribuídos e 125 encaminhamentos ao Samim, o albergue municipal. A Prefeitura observa que o número de abordagens não representa necessariamente pessoas diferentes, já que um mesmo morador em situação de rua pode ser atendido mais de uma vez.

O aumento dos atendimentos coincidiu com a queda nas temperaturas em Campinas e região. Na segunda semana de maio, as mínimas chegaram a cerca de 9°C, segundo dados do Cepagri da Unicamp, o que ampliou a vulnerabilidade de quem passa a noite nas ruas.