A Operação Inverno 2026 registrou a semana com maior volume de atendimentos em Campinas desde o início das ações deste ano. Entre os dias 11 e 17 de maio, equipes do Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua realizaram 709 abordagens e entregaram 1.213 cobertores.
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Nas três primeiras semanas da operação, o balanço chega a 1.453 abordagens, 2.511 cobertores distribuídos e 125 encaminhamentos ao Samim, o albergue municipal. A Prefeitura observa que o número de abordagens não representa necessariamente pessoas diferentes, já que um mesmo morador em situação de rua pode ser atendido mais de uma vez.
O aumento dos atendimentos coincidiu com a queda nas temperaturas em Campinas e região. Na segunda semana de maio, as mínimas chegaram a cerca de 9°C, segundo dados do Cepagri da Unicamp, o que ampliou a vulnerabilidade de quem passa a noite nas ruas.
Na terceira semana da operação, o perfil dos atendidos incluiu 28 idosos, 103 mulheres, 571 homens e 7 pessoas LGBT. No período, não houve recusa de atendimento. No acumulado desde o início da ação, foram registradas seis recusas, todas entre os dias 4 e 10 de maio.
A estratégia envolve a atuação integrada do Serviço de Abordagem Social com equipamentos da rede municipal, como os Centros POP Sares I e II, CAPS AD, Consultório na Rua e Samim. O objetivo é ampliar a proteção durante o período de frio, com oferta de cobertores, acolhimento e encaminhamento para serviços especializados.
"A Operação Inverno reforça esse compromisso em um período que exige ainda mais atenção. A ampliação do acolhimento e a articulação com serviços como o Samim, Centro POP, CAPS AD, Consultório na Rua e demais equipamentos da rede são fundamentais para garantir cuidado, proteção e dignidade às pessoas em situação de rua", afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.
A Operação Inverno é realizada anualmente pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, entre 1º de maio e 30 de setembro. A iniciativa reforça a rede de atendimento à população em situação de rua durante os meses mais frios do ano.