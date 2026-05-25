O Dia D da Campanha do Agasalho 2026 arrecadou 2.237 quilos de roupas, calçados e cobertores neste sábado (23), no Paço Municipal de Campinas. A coleta foi realizada das 9h às 14h, em formato drive-thru, permitindo que os doadores entregassem os itens sem sair do veículo.
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A operação contou com 55 pessoas envolvidas, entre 13 militares do 2º Batalhão Logístico de Campinas, 20 servidores municipais e 22 voluntários. O batalhão também disponibilizou um caminhão para transportar as doações recebidas.
Mesmo com o início de sábado marcado por frio e chuva, a ação ocorreu sem interrupções. A mínima chegou a 10°C, segundo o Climatempo, cenário que reforçou a importância da campanha em um período de maior vulnerabilidade para pessoas em situação de rua.
O prefeito Dário Saadi participou da mobilização e voltou a pedir atenção especial para a doação de roupas masculinas, item historicamente menos arrecadado nas campanhas.
"A participação da população de Campinas mostra que solidariedade não falta nesta cidade. Neste ano, temos um apelo especial: precisamos de roupas masculinas. Em todas as campanhas anteriores, foi o item que menos recebemos, e é também o que mais chega até quem vive nas ruas", afirmou o prefeito.
A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou que o frio amplia a urgência das ações de acolhimento e proteção.
"O inverno é o período em que a vulnerabilidade social se torna mais visível e mais urgente. Cada peça doada representa proteção, dignidade e cuidado para quem enfrenta o frio sem teto. A mobilização de hoje mostra que a cidade reconhece essa responsabilidade", afirmou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.
A campanha continua até 31 de julho em 110 pontos de arrecadação espalhados por Campinas. São 88 locais gerais, em postos do Agiliza, shoppings, escolas, hospitais, supermercados, terminais e equipamentos públicos, além de 22 postos de combustíveis ligados à Recap, a maioria com funcionamento 24 horas.
A Campanha do Agasalho 2026 foi lançada em 11 de maio com o slogan "Se não tô usando, tô doando!". Podem ser doados roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, cobertores e acessórios de inverno, como toucas e luvas, desde que estejam em bom estado de conservação. Peças rasgadas, sujas, mofadas ou sem condições de reaproveitamento não são aceitas.
A ação ocorre em paralelo à Operação Inverno, programa anual da Prefeitura que amplia a rede de acolhimento e intensifica as abordagens a pessoas em situação de rua entre maio e setembro.