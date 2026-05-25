O Dia D da Campanha do Agasalho 2026 arrecadou 2.237 quilos de roupas, calçados e cobertores neste sábado (23), no Paço Municipal de Campinas. A coleta foi realizada das 9h às 14h, em formato drive-thru, permitindo que os doadores entregassem os itens sem sair do veículo.

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A operação contou com 55 pessoas envolvidas, entre 13 militares do 2º Batalhão Logístico de Campinas, 20 servidores municipais e 22 voluntários. O batalhão também disponibilizou um caminhão para transportar as doações recebidas.

Mesmo com o início de sábado marcado por frio e chuva, a ação ocorreu sem interrupções. A mínima chegou a 10°C, segundo o Climatempo, cenário que reforçou a importância da campanha em um período de maior vulnerabilidade para pessoas em situação de rua.