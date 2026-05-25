25 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Campinas terá segunda instável e com chuva fraca

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Segunda-feira deve ter muita nebulosidade, chance de chuva passageira e temperaturas amenas em Campinas e região.
Segunda-feira deve ter muita nebulosidade, chance de chuva passageira e temperaturas amenas em Campinas e região.

A previsão para esta segunda-feira indica mais um dia instável em Campinas e região, dando continuidade a este longo período de maio marcado por muita nebulosidade, umidade e temperaturas mais amenas.

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O sol até aparece entre nuvens em alguns momentos, mas ainda há possibilidade de chuva passageira ao longo do dia, mesmo com baixo volume.

A previsão aponta acumulado em torno de 0,4 milímetro, com chance de chuva na casa dos 40%.

As temperaturas continuam sem grande elevação, com mínima de 17 graus e máxima de apenas 24 graus, mantendo a sensação de tempo mais frio e úmido ao longo do dia.

A umidade relativa do ar segue muito alta, próxima dos 100%, o que ajuda a manter o céu mais fechado em Campinas e região.

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