A previsão para esta segunda-feira indica mais um dia instável em Campinas e região, dando continuidade a este longo período de maio marcado por muita nebulosidade, umidade e temperaturas mais amenas.

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O sol até aparece entre nuvens em alguns momentos, mas ainda há possibilidade de chuva passageira ao longo do dia, mesmo com baixo volume.

A previsão aponta acumulado em torno de 0,4 milímetro, com chance de chuva na casa dos 40%.