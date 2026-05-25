A previsão para esta segunda-feira indica mais um dia instável em Campinas e região, dando continuidade a este longo período de maio marcado por muita nebulosidade, umidade e temperaturas mais amenas.
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O sol até aparece entre nuvens em alguns momentos, mas ainda há possibilidade de chuva passageira ao longo do dia, mesmo com baixo volume.
A previsão aponta acumulado em torno de 0,4 milímetro, com chance de chuva na casa dos 40%.
As temperaturas continuam sem grande elevação, com mínima de 17 graus e máxima de apenas 24 graus, mantendo a sensação de tempo mais frio e úmido ao longo do dia.
A umidade relativa do ar segue muito alta, próxima dos 100%, o que ajuda a manter o céu mais fechado em Campinas e região.