A GCM (Guarda Civil de Indaiatuba), por meio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), retirou das ruas mais de mil porções de entorpecentes e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. A ação aconteceu no Jardim Morada do Sol.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante patrulhamento preventivo pela Rua Coronel Júlio Pereira de Brum, a equipe avistou um veículo estacionado em frente à residência de um indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. Dentro do carro, os agentes visualizaram uma sacola com grande quantidade de drogas.

Ao ser abordado em sua casa, o suspeito confessou que receberia R$ 280 para armazenar os entorpecentes e, posteriormente, entregá-los a outros responsáveis pela venda das substâncias.