25 de maio de 2026
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TRÁFICO

GCM apreende mais de mil porções de drogas em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ao ser abordado em sua casa, o suspeito confessou que receberia R$ 280 para armazenar os entorpecentes e, posteriormente, entregá-los a outros responsáveis pela venda das substâncias.
Ao ser abordado em sua casa, o suspeito confessou que receberia R$ 280 para armazenar os entorpecentes e, posteriormente, entregá-los a outros responsáveis pela venda das substâncias.

A GCM (Guarda Civil de Indaiatuba), por meio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), retirou das ruas mais de mil porções de entorpecentes e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. A ação aconteceu no Jardim Morada do Sol.

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Durante patrulhamento preventivo pela Rua Coronel Júlio Pereira de Brum, a equipe avistou um veículo estacionado em frente à residência de um indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. Dentro do carro, os agentes visualizaram uma sacola com grande quantidade de drogas.

Ao ser abordado em sua casa, o suspeito confessou que receberia R$ 280 para armazenar os entorpecentes e, posteriormente, entregá-los a outros responsáveis pela venda das substâncias.

No total, foram apreendidas 135 porções de maconha, 993 microtubos com cocaína, 35 porções de haxixe e nove pedras de crack. O material foi contabilizado e apreendido na delegacia, onde o homem permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

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