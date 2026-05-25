A GCM (Guarda Civil de Indaiatuba), por meio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), retirou das ruas mais de mil porções de entorpecentes e prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. A ação aconteceu no Jardim Morada do Sol.
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Durante patrulhamento preventivo pela Rua Coronel Júlio Pereira de Brum, a equipe avistou um veículo estacionado em frente à residência de um indivíduo já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. Dentro do carro, os agentes visualizaram uma sacola com grande quantidade de drogas.
Ao ser abordado em sua casa, o suspeito confessou que receberia R$ 280 para armazenar os entorpecentes e, posteriormente, entregá-los a outros responsáveis pela venda das substâncias.
No total, foram apreendidas 135 porções de maconha, 993 microtubos com cocaína, 35 porções de haxixe e nove pedras de crack. O material foi contabilizado e apreendido na delegacia, onde o homem permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.