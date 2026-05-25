25 de maio de 2026
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SOCORRO

Paciente operada no ovário errado será indenizada em R$ 30 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Conjur
Mulher precisou passar por novo procedimento após cirurgia incorreta e ainda teve cicatriz extensa no abdômen.
Mulher precisou passar por novo procedimento após cirurgia incorreta e ainda teve cicatriz extensa no abdômen.

A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso da Prefeitura de Socorro e manteve a condenação do município a indenizar em R$ 30 mil uma mulher vítima de erro médico em unidade de saúde pública. A decisão foi unânime.

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As reparações foram fixadas em R$ 20 mil por danos morais e R$ 10 mil por danos estéticos. O caso foi originalmente julgado pela 2ª Vara de Socorro. De acordo com os autos, a paciente foi diagnosticada com um cisto no ovário direito. No entanto, foi submetida a uma cirurgia no ovário esquerdo por engano do hospital municipal.

Além disso, o médico responsável não utilizou a técnica de laparoscopia, o que resultou em uma extensa cicatriz de 15 centímetros na parte inferior do abdômen. Dois meses depois, exames constataram que o cisto no ovário direito não só permanecia como havia aumentado de tamanho, obrigando a paciente a passar por um novo procedimento cirúrgico.

A relatora do recurso, desembargadora Tania Ahualli, destacou que o erro médico foi devidamente comprovado e que o sofrimento da autora é inegável.

“Ela confiou sua saúde a um serviço público e, em troca, foi vítima de um erro crasso, que a fez passar por uma cirurgia ineficaz, prolongou sua dor e a submeteu a um segundo procedimento invasivo”, escreveu a magistrada.

A desembargadora também apontou que o dano estético está materializado na cicatriz resultante da primeira cirurgia. Ela considerou que os valores fixados em primeira instância atendem de forma equilibrada aos critérios de reparação e punição, sem excesso ou insuficiência.

Também participaram do julgamento, com votos favoráveis à manutenção da sentença, os desembargadores Sidney Romano dos Reis e Maria Olívia Alves.

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