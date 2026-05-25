A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso da Prefeitura de Socorro e manteve a condenação do município a indenizar em R$ 30 mil uma mulher vítima de erro médico em unidade de saúde pública. A decisão foi unânime.

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As reparações foram fixadas em R$ 20 mil por danos morais e R$ 10 mil por danos estéticos. O caso foi originalmente julgado pela 2ª Vara de Socorro. De acordo com os autos, a paciente foi diagnosticada com um cisto no ovário direito. No entanto, foi submetida a uma cirurgia no ovário esquerdo por engano do hospital municipal.

Além disso, o médico responsável não utilizou a técnica de laparoscopia, o que resultou em uma extensa cicatriz de 15 centímetros na parte inferior do abdômen. Dois meses depois, exames constataram que o cisto no ovário direito não só permanecia como havia aumentado de tamanho, obrigando a paciente a passar por um novo procedimento cirúrgico.