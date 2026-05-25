25 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CRIME

Casal é detido por furto em mercado na região central de Holambra

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
Os produtos furtados foram encontrados abandonados nas proximidades do mercado, graças à colaboração de uma funcionária do local.
Os produtos furtados foram encontrados abandonados nas proximidades do mercado, graças à colaboração de uma funcionária do local.

Um casal foi detido no domingo (24), após furtar produtos de um supermercado localizado na região central de Holambra. A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo da GCM (Guarda Civil Municipal).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada pela gerência do estabelecimento, que repassou as características físicas e as informações dos suspeitos. Os agentes localizaram o casal e o detiveram em flagrante.

Os produtos furtados foram encontrados abandonados nas proximidades do mercado, graças à colaboração de uma funcionária do local.

O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde a ocorrência foi registrada. Após serem ouvidos pela autoridade policial, os envolvidos foram liberados.

Comentários

Comentários