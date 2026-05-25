Um casal foi detido no domingo (24), após furtar produtos de um supermercado localizado na região central de Holambra. A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo da GCM (Guarda Civil Municipal).

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Segundo a GCM, a equipe foi acionada pela gerência do estabelecimento, que repassou as características físicas e as informações dos suspeitos. Os agentes localizaram o casal e o detiveram em flagrante.

Os produtos furtados foram encontrados abandonados nas proximidades do mercado, graças à colaboração de uma funcionária do local.