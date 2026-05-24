A menina de 3 anos que sofreu uma queda do 4º andar de um edifício residencial em Campinas morreu na tarde de sexta-feira, 22, após permanecer internada por quatro dias no Hospital PUC-Campinas.

A informação foi confirmada pelo hospital na noite de sábado, 23.

O acidente aconteceu na última segunda-feira, 18, em um condomínio localizado no Jardim Florence. De acordo com a Polícia Civil, a janela de onde a criança caiu ficava no banheiro do apartamento e era a única do imóvel sem tela de proteção.