Uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu um homem de 50 anos que estava foragido do sistema penitenciário desde 1999. A abordagem ocorreu durante patrulhamento tático na área do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Indaiatuba.

O suspeito apresentou um documento falso aos policiais. Em consulta ao sistema operacional Muralha Paulista, a equipe constatou que ele era considerado evadido da prisão há mais de 20 anos. Além disso, foram encontrados outros dois mandados de prisão em seu desfavor, registrados em nomes diferentes.

De acordo com a polícia, o detido possui extensa ficha criminal, com destaque para roubo a banco. Também há registros de corrupção ativa, receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade.