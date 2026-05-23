23 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
HOLAMBRA

Mulheres são presas por furto de capacetes anunciados na internet

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Dupla foi presa em flagrante pela GCM
Dupla foi presa em flagrante pela GCM

Uma ação conjunta entre a GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra e a GCM de Artur Nogueira resultou na prisão de duas mulheres suspeitas de furtar capacetes em Artur Nogueira.

De acordo com as equipes, as vítimas informaram o furto dos objetos no estacionamento de um supermercado e, posteriormente, localizaram os itens sendo anunciados para venda em uma rede social. A entrega dos capacetes teria sido marcada para acontecer em Holambra.

Diante das informações, os agentes se deslocaram até o local combinado e abordaram as suspeitas. Os dois capacetes foram encontrados e reconhecidos pelas vítimas ainda no local.

As mulheres receberam voz de prisão e foram conduzidas à autoridade policial. Elas permanecem à disposição da Justiça pelo crime de furto qualificado.

Comentários

Comentários