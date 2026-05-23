Uma ação conjunta entre a GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra e a GCM de Artur Nogueira resultou na prisão de duas mulheres suspeitas de furtar capacetes em Artur Nogueira.

De acordo com as equipes, as vítimas informaram o furto dos objetos no estacionamento de um supermercado e, posteriormente, localizaram os itens sendo anunciados para venda em uma rede social. A entrega dos capacetes teria sido marcada para acontecer em Holambra.

Diante das informações, os agentes se deslocaram até o local combinado e abordaram as suspeitas. Os dois capacetes foram encontrados e reconhecidos pelas vítimas ainda no local.