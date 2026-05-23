Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (22) resultou na morte de Valdeir Francisco Sales, de 60 anos, na Rodovia SP-147, região da Ponte Nova, KM 28, que liga Itapira a Lindoia. O ciclista seguia de bicicleta pela pista quando foi atingido por um Nissan Kicks.

Valdeir morava em Lindoia e trabalhava em uma propriedade rural no lado itapirense, às margens da rodovia. Ele fazia o trajeto diariamente e voltava para casa após a jornada de trabalho.

Apesar do imediato acionamento de equipes de socorro e autoridades, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. A condutora do carro, uma mulher que viajava sozinha também em direção a Lindoia, não se feriu.