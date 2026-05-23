Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por tentativa de estupro e ato obsceno no Parque General Osório, em Sumaré, na quinta-feira (21). A vítima, um homem de 47 anos, dormia sob uma marquise na Rua Vinicius de Moraes quando foi surpreendida.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando foi abordada pela vítima, que relatou ter acordado com o suspeito praticando ato libidinoso contra ele.

Funcionários de uma unidade de pronto atendimento próxima também compareceram ao local e informaram aos policiais que o mesmo indivíduo havia entrado na unidade de saúde expondo as partes íntimas para pacientes e funcionários, causando constrangimento e tumulto.