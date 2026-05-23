A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar um fim de semana de tempo instável, com previsão de chuva e possibilidade de tempestades localmente fortes. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

O sábado (23) começa com temperaturas amenas, mínimas em torno de 14°C, e ventos fracos. No decorrer do dia, os termômetros sobem e podem chegar a 22°C. A chuva está prevista para começar à tarde e deve se intensificar durante a noite, com risco de descargas elétricas e rajadas de vento intensas.

As condições climáticas adversas devem persistir até o domingo (24), especialmente nas primeiras horas da manhã. No domingo, as temperaturas ficam entre 16°C e 23°C, com ventos predominantemente fracos ao longo do dia.