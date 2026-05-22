Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (22) na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, e provocou congestionamento no sentido Norte da pista.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o acidente aconteceu por volta das 9h42, na altura do quilômetro 145. A dinâmica do tombamento ainda não foi informada.
O motorista não ficou ferido.
Durante o atendimento da ocorrência, equipes da concessionária precisaram interditar parcialmente o acostamento e as faixas 2 e 3. O bloqueio causou reflexos no trânsito, com lentidão de aproximadamente 5 quilômetros, entre os quilômetros 140 e 145.