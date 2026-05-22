22 de maio de 2026
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TOMBAMENTO

VÍDEO: Caminhão tomba e provoca 5 km de lentidão na Dom Pedro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Rota das Bandeiras
Acidente interditou parte da pista no sentido Norte, em Campinas, e causou lentidão entre os quilômetros 140 e 145
Acidente interditou parte da pista no sentido Norte, em Campinas, e causou lentidão entre os quilômetros 140 e 145

Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (22) na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, e provocou congestionamento no sentido Norte da pista.

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Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o acidente aconteceu por volta das 9h42, na altura do quilômetro 145. A dinâmica do tombamento ainda não foi informada.

O motorista não ficou ferido.

Durante o atendimento da ocorrência, equipes da concessionária precisaram interditar parcialmente o acostamento e as faixas 2 e 3. O bloqueio causou reflexos no trânsito, com lentidão de aproximadamente 5 quilômetros, entre os quilômetros 140 e 145.

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