Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (22) na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, e provocou congestionamento no sentido Norte da pista.

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Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o acidente aconteceu por volta das 9h42, na altura do quilômetro 145. A dinâmica do tombamento ainda não foi informada.

O motorista não ficou ferido.