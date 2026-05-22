Um acidente envolvendo três veículos mobilizou equipes de segurança e resgate na quarta-feira (20), na região central de Vinhedo. Segundo a Guarda Civil Municipal, uma caminhonete bateu em dois carros antes de capotar.
A ocorrência foi atendida depois que agentes da GCM, que faziam patrulhamento pela área central, foram acionados pelo Centro de Operações Integradas (COI) para verificar um possível acidente de trânsito.
Ao chegarem ao local, conhecido como Portal da Cidade, os guardas encontraram equipes do Corpo de Bombeiros já prestando atendimento às vítimas. A Guarda Municipal atuou no apoio à ocorrência e no controle da situação no entorno do acidente.
O motorista da caminhonete, que capotou após as colisões, foi socorrido pelos bombeiros e levado à Santa Casa de Vinhedo. O estado de saúde dele não havia sido informado.
De acordo com a GCM, a esposa do condutor esteve no local para acompanhar os procedimentos e providenciar a remoção do veículo. A ocorrência também teve apoio da Romu e de outras viaturas da Guarda Municipal.
O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia, que deverá apurar as circunstâncias do acidente.