O SAAE de Indaiatuba iniciou a substituição de um trecho do emissário de esgoto do São Lourenço, obra considerada estratégica para ampliar a capacidade do sistema de saneamento na região.
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Nesta primeira etapa, serão trocados cerca de 700 metros de rede. A tubulação antiga, feita em concreto e com 300 milímetros de diâmetro, será substituída por uma nova estrutura de 600 milímetros, em PEAD, material mais moderno e com maior capacidade de vazão.
O emissário recebe esgoto coletado em diversos bairros, entre eles Jardim Itamaracá, Jardim Regente, Núcleo Residencial Carlos Aldrovandi, Chácaras Alvorada, Vila Sapezal, Helvétia Park, Park Merak, Parque São Lourenço e parte do Jardim América.
A estrutura é responsável por transportar os efluentes até a Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello, a ETE-MAC. Com a nova rede, o sistema deve ganhar mais segurança operacional e eficiência no encaminhamento do esgoto para tratamento.
Segundo o SAAE, a obra acompanha o crescimento urbano da cidade e ajuda a reduzir riscos de sobrecarga na rede coletora. Uma etapa futura também prevê a travessia da Rodovia SP-75.