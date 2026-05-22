22 de maio de 2026
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SANEAMENTO

Indaiatuba amplia emissário de esgoto do São Lourenço

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
SAAE troca tubulação antiga por rede com maior capacidade para atender bairros em expansão em Indaiatuba.
SAAE troca tubulação antiga por rede com maior capacidade para atender bairros em expansão em Indaiatuba.

O SAAE de Indaiatuba iniciou a substituição de um trecho do emissário de esgoto do São Lourenço, obra considerada estratégica para ampliar a capacidade do sistema de saneamento na região.

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Nesta primeira etapa, serão trocados cerca de 700 metros de rede. A tubulação antiga, feita em concreto e com 300 milímetros de diâmetro, será substituída por uma nova estrutura de 600 milímetros, em PEAD, material mais moderno e com maior capacidade de vazão.

O emissário recebe esgoto coletado em diversos bairros, entre eles Jardim Itamaracá, Jardim Regente, Núcleo Residencial Carlos Aldrovandi, Chácaras Alvorada, Vila Sapezal, Helvétia Park, Park Merak, Parque São Lourenço e parte do Jardim América.

A estrutura é responsável por transportar os efluentes até a Estação de Tratamento de Esgotos Mário Araldo Candello, a ETE-MAC. Com a nova rede, o sistema deve ganhar mais segurança operacional e eficiência no encaminhamento do esgoto para tratamento.

Segundo o SAAE, a obra acompanha o crescimento urbano da cidade e ajuda a reduzir riscos de sobrecarga na rede coletora. Uma etapa futura também prevê a travessia da Rodovia SP-75.

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