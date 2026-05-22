O SAAE de Indaiatuba iniciou a substituição de um trecho do emissário de esgoto do São Lourenço, obra considerada estratégica para ampliar a capacidade do sistema de saneamento na região.

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Nesta primeira etapa, serão trocados cerca de 700 metros de rede. A tubulação antiga, feita em concreto e com 300 milímetros de diâmetro, será substituída por uma nova estrutura de 600 milímetros, em PEAD, material mais moderno e com maior capacidade de vazão.

O emissário recebe esgoto coletado em diversos bairros, entre eles Jardim Itamaracá, Jardim Regente, Núcleo Residencial Carlos Aldrovandi, Chácaras Alvorada, Vila Sapezal, Helvétia Park, Park Merak, Parque São Lourenço e parte do Jardim América.