Na tarde desta quinta-feira (21), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra deteve uma mulher suspeita de praticar uma série de furtos em estabelecimentos comerciais da região central da cidade.
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A identificação da suspeita foi possível após comerciantes da região compartilharem imagens de câmeras de segurança. Com base nas informações, a GCM intensificou o patrulhamento e conseguiu localizar a mulher.
Inicialmente, ela negou a autoria dos crimes, mas depois confessou que pratica esse tipo de delito há anos. Conduzida à Delegacia de Polícia de Holambra, a suspeita foi reconhecida por uma das vítimas, que identificou uma peça de roupa usada por ela como produto de furto.
Em seguida, os agentes acompanharam a mulher até sua residência, onde foram localizados e recuperados itens como roupas, produtos de beleza e outros objetos subtraídos dos comércios. As vestimentas utilizadas durante a ação criminosa também foram apreendidas.