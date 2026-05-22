22 de maio de 2026
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Mulher é presa em Holambra suspeita de furtar comércios há anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeita foi detida pela GCM após ser identificada por imagens de câmeras de segurança no Centro de Holambra.
Suspeita foi detida pela GCM após ser identificada por imagens de câmeras de segurança no Centro de Holambra.

Na tarde desta quinta-feira (21), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra deteve uma mulher suspeita de praticar uma série de furtos em estabelecimentos comerciais da região central da cidade.

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A identificação da suspeita foi possível após comerciantes da região compartilharem imagens de câmeras de segurança. Com base nas informações, a GCM intensificou o patrulhamento e conseguiu localizar a mulher.

Inicialmente, ela negou a autoria dos crimes, mas depois confessou que pratica esse tipo de delito há anos. Conduzida à Delegacia de Polícia de Holambra, a suspeita foi reconhecida por uma das vítimas, que identificou uma peça de roupa usada por ela como produto de furto.

Em seguida, os agentes acompanharam a mulher até sua residência, onde foram localizados e recuperados itens como roupas, produtos de beleza e outros objetos subtraídos dos comércios. As vestimentas utilizadas durante a ação criminosa também foram apreendidas.

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