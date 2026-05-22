Na tarde desta quinta-feira (21), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra deteve uma mulher suspeita de praticar uma série de furtos em estabelecimentos comerciais da região central da cidade.

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A identificação da suspeita foi possível após comerciantes da região compartilharem imagens de câmeras de segurança. Com base nas informações, a GCM intensificou o patrulhamento e conseguiu localizar a mulher.

Inicialmente, ela negou a autoria dos crimes, mas depois confessou que pratica esse tipo de delito há anos. Conduzida à Delegacia de Polícia de Holambra, a suspeita foi reconhecida por uma das vítimas, que identificou uma peça de roupa usada por ela como produto de furto.