Um homem de 47 anos foi preso na última quarta-feira (20), no Jardim Nova Indaiá, em Indaiatuba, após descumprir medida protetiva concedida à ex-companheira. A prisão foi feita pela Guarda Civil Municipal após a vítima acionar o aplicativo de segurança SOS Caminho das Rosas.

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O COI (Centro de Operações e Inteligência) da Guarda Civil recebeu o alerta gerado pelo aplicativo e direcionou viaturas ao local. Ao chegarem, os agentes encontraram o ex-marido da vítima dentro de um veículo estacionado a aproximadamente 40 metros da residência dela, configurando o descumprimento da medida protetiva vigente.

O homem foi detido imediatamente e conduzido à delegacia. A autoridade policial, após tomar ciência dos fatos, decretou a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva.