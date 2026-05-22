Um homem foi flagrado com um revólver ilegal por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) durante patrulhamento tático no bairro Campina Grande, na região do distrito do Campo Grande, em Campinas, na noite de quinta-feira (21).

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Segundo a ocorrência, o suspeito informou aos agentes que possuía uma arma de fogo em sua residência. Em diligência realizada no local, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com três munições já deflagradas.

O suspeito já possui passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e furto. O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional.