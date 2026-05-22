22 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta-feira terá céu nublado e temperaturas amenas na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Apesar do predomínio de nuvens, não há alerta para temporais ou quedas bruscas de temperatura.
Apesar do predomínio de nuvens, não há alerta para temporais ou quedas bruscas de temperatura.

A previsão do tempo para esta sexta-feira (22) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) indica céu nublado durante a maior parte do dia, mas com baixa probabilidade de chuva.

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De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem variar entre 14°C e 21°C, marcando um dia de temperatura amena para a região.

Os ventos alternam entre fracos e moderados ao longo das horas, sem previsão de rajadas significativas. Apesar do predomínio de nuvens, não há alerta para temporais ou quedas bruscas de temperatura.

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