A previsão do tempo para esta sexta-feira (22) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) indica céu nublado durante a maior parte do dia, mas com baixa probabilidade de chuva.

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De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem variar entre 14°C e 21°C, marcando um dia de temperatura amena para a região.

Os ventos alternam entre fracos e moderados ao longo das horas, sem previsão de rajadas significativas. Apesar do predomínio de nuvens, não há alerta para temporais ou quedas bruscas de temperatura.