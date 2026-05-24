Campinas iniciou pelo Largo do Rosário uma campanha permanente voltada à segurança dos pedestres. A ação faz parte do Movimento Maio Amarelo e será realizada pela Prefeitura, pela Emdec e pelo Detran-SP com foco na redução dos atropelamentos na cidade.

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A primeira mobilização reuniu equipes de educação no trânsito, agentes de mobilidade e representantes do poder público. Durante a atividade, motoristas foram abordados e receberam o adesivo “Eu paro para o pedestre”, como forma de reforçar a necessidade de respeito às faixas de travessia, aos semáforos e aos limites de velocidade.

O prefeito Dário Saadi afirmou que a queda nas mortes no trânsito registrada neste ano é um avanço, mas destacou que o objetivo da política pública deve ser a eliminação dos óbitos.