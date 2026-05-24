Campinas iniciou pelo Largo do Rosário uma campanha permanente voltada à segurança dos pedestres. A ação faz parte do Movimento Maio Amarelo e será realizada pela Prefeitura, pela Emdec e pelo Detran-SP com foco na redução dos atropelamentos na cidade.
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A primeira mobilização reuniu equipes de educação no trânsito, agentes de mobilidade e representantes do poder público. Durante a atividade, motoristas foram abordados e receberam o adesivo “Eu paro para o pedestre”, como forma de reforçar a necessidade de respeito às faixas de travessia, aos semáforos e aos limites de velocidade.
O prefeito Dário Saadi afirmou que a queda nas mortes no trânsito registrada neste ano é um avanço, mas destacou que o objetivo da política pública deve ser a eliminação dos óbitos.
“A redução nos óbitos alcançada em 2026 é motivo para celebrar, mas nenhuma morte no trânsito é aceitável. As políticas públicas voltadas para a redução de mortes são contínuas e só iremos celebrar plenamente quando conseguirmos zerar as mortes no trânsito”, destacou o prefeito Dário Saadi.
Segundo ele, a campanha busca chamar atenção para os usuários mais vulneráveis das vias.
“Respeitar as faixas de travessias e os pedestres, os limites de velocidade e semáforos são algumas das mensagens da campanha, que busca a proteção dos usuários mais vulneráveis no trânsito”, completou o prefeito.
O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, afirmou que os resultados recentes são consequência de um conjunto de ações de longo prazo, que envolve educação, fiscalização e intervenções viárias.
“Campinas vem se tornando referência na queda das mortes no trânsito. E a redução nos óbitos que alcançamos em 2026 é fruto de um trabalho de longo prazo, que engloba as campanhas educativas, ações de fiscalização e obras de geometria”, disse Riverete.
Divulgação/PMC
A campanha terá ações semanais até dezembro em pontos considerados críticos para sinistros de trânsito, incluindo trechos dos corredores BRT. As atividades vão envolver abordagens educativas de motoristas e pedestres, exposição de faixas vivas, presença de agentes para apoio às travessias e a dinâmica interativa “Fato ou Fake”, do Detran-SP, sobre segurança viária.
As próximas ações já têm data e local definidos. No dia 26 de maio, às 9h, a atividade será realizada na região da Torre do Castelo, na Praça Vinte e Três de Outubro, próxima aos cruzamentos com as avenidas Andrade Neves e João Erbolato. No dia 3 de junho, às 11h, a campanha será levada à Avenida das Amoreiras, no cruzamento com a Rua Prefeito Faria Lima, no Parque Itália.
A escolha dos locais considera registros de desrespeito identificados pelo videomonitoramento do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da Emdec.
De acordo com os dados da empresa, as mortes de pedestres caíram 25% no primeiro trimestre de 2026. Foram três óbitos de pedestres entre janeiro e março, contra quatro no mesmo período do ano passado. No total, Campinas registrou seis mortes no trânsito urbano no primeiro trimestre, queda de 63% em relação ao mesmo intervalo de 2025.
Apesar da redução, os pedestres seguem entre as principais vítimas do trânsito. Em 2025, das 142 mortes registradas em vias urbanas e rodovias de Campinas, 45 foram de pedestres, o equivalente a 31,7% do total. Nas vias urbanas, eles representaram 22 das 74 mortes contabilizadas no ano passado.