24 de maio de 2026
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MAIO AMARELO

Campanha quer frear atropelamentos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/PMC
Emdec terá ações semanais até dezembro para reduzir atropelamentos em pontos críticos da cidade.
Emdec terá ações semanais até dezembro para reduzir atropelamentos em pontos críticos da cidade.

Campinas iniciou pelo Largo do Rosário uma campanha permanente voltada à segurança dos pedestres. A ação faz parte do Movimento Maio Amarelo e será realizada pela Prefeitura, pela Emdec e pelo Detran-SP com foco na redução dos atropelamentos na cidade.

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A primeira mobilização reuniu equipes de educação no trânsito, agentes de mobilidade e representantes do poder público. Durante a atividade, motoristas foram abordados e receberam o adesivo “Eu paro para o pedestre”, como forma de reforçar a necessidade de respeito às faixas de travessia, aos semáforos e aos limites de velocidade.

O prefeito Dário Saadi afirmou que a queda nas mortes no trânsito registrada neste ano é um avanço, mas destacou que o objetivo da política pública deve ser a eliminação dos óbitos.

“A redução nos óbitos alcançada em 2026 é motivo para celebrar, mas nenhuma morte no trânsito é aceitável. As políticas públicas voltadas para a redução de mortes são contínuas e só iremos celebrar plenamente quando conseguirmos zerar as mortes no trânsito”, destacou o prefeito Dário Saadi.

Segundo ele, a campanha busca chamar atenção para os usuários mais vulneráveis das vias.

“Respeitar as faixas de travessias e os pedestres, os limites de velocidade e semáforos são algumas das mensagens da campanha, que busca a proteção dos usuários mais vulneráveis no trânsito”, completou o prefeito.

O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, afirmou que os resultados recentes são consequência de um conjunto de ações de longo prazo, que envolve educação, fiscalização e intervenções viárias.

“Campinas vem se tornando referência na queda das mortes no trânsito. E a redução nos óbitos que alcançamos em 2026 é fruto de um trabalho de longo prazo, que engloba as campanhas educativas, ações de fiscalização e obras de geometria”, disse Riverete.


Divulgação/PMC

A campanha terá ações semanais até dezembro em pontos considerados críticos para sinistros de trânsito, incluindo trechos dos corredores BRT. As atividades vão envolver abordagens educativas de motoristas e pedestres, exposição de faixas vivas, presença de agentes para apoio às travessias e a dinâmica interativa “Fato ou Fake”, do Detran-SP, sobre segurança viária.

As próximas ações já têm data e local definidos. No dia 26 de maio, às 9h, a atividade será realizada na região da Torre do Castelo, na Praça Vinte e Três de Outubro, próxima aos cruzamentos com as avenidas Andrade Neves e João Erbolato. No dia 3 de junho, às 11h, a campanha será levada à Avenida das Amoreiras, no cruzamento com a Rua Prefeito Faria Lima, no Parque Itália.

A escolha dos locais considera registros de desrespeito identificados pelo videomonitoramento do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da Emdec.

De acordo com os dados da empresa, as mortes de pedestres caíram 25% no primeiro trimestre de 2026. Foram três óbitos de pedestres entre janeiro e março, contra quatro no mesmo período do ano passado. No total, Campinas registrou seis mortes no trânsito urbano no primeiro trimestre, queda de 63% em relação ao mesmo intervalo de 2025.

Apesar da redução, os pedestres seguem entre as principais vítimas do trânsito. Em 2025, das 142 mortes registradas em vias urbanas e rodovias de Campinas, 45 foram de pedestres, o equivalente a 31,7% do total. Nas vias urbanas, eles representaram 22 das 74 mortes contabilizadas no ano passado.

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