A Secretaria de Saúde de Campinas emitiu um alerta para moradores que pretendem viajar aos países-sede da Copa do Mundo de 2026. A orientação é que todos estejam com a vacinação contra o sarampo em dia antes do embarque, diante da circulação ativa da doença nos Estados Unidos, Canadá e México.
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A recomendação vale para as faixas etárias já previstas no calendário vacinal brasileiro e também inclui uma medida específica para crianças de 6 a 11 meses. No caso dos bebês de 6 a 8 meses, as doses serão aplicadas em seis Centros de Saúde de Campinas. Para pessoas a partir de 9 meses, a vacina está disponível em todos os 69 Centros de Saúde da cidade.
As doses para crianças de 6 a 8 meses estão disponíveis, sem necessidade de agendamento, nos CSs Guanabara, Vicente Pisani, Aurélia, Aeroporto, São José e Paranapanema.
A coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, reforça que a proteção deve ser feita antes da viagem.
“O ideal é aplicar a dose pelo menos 15 dias antes da viagem, mas, se não der, e houver atraso, nem que seja no mesmo dia”, alertou a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli.
A medida segue nota técnica voltada a viajantes por causa do evento de massa e dos surtos registrados na América do Norte. Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo é reduzir o risco de contágio fora do país e evitar a reintrodução do vírus no Brasil, onde a doença é considerada eliminada.
“Quem não está protegido, o risco de pegar é alto e há um risco de reintrodução da doença dentro do nosso país, que hoje tem a eliminação do sarampo. Por isso, todo esse cuidado, e a única forma de prevenir é a vacina”, destacou.
A vacina usada é a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Para crianças de 6 a 8 meses, será utilizada uma formulação aprovada para essa faixa etária.
Para os demais viajantes, o calendário prevê duas doses para crianças a partir de 12 meses e adultos até 29 anos, com intervalo mínimo de 30 dias, caso não tenham sido vacinados no período indicado. Adultos de 30 a 59 anos devem receber uma dose.
A Saúde também orienta atenção aos sintomas após viagens internacionais. Febre alta, acima de 38,5°C, acompanhada de manchas vermelhas pelo corpo, tosse seca, irritação nos olhos, coriza ou mal-estar intenso deve motivar a procura por atendimento médico.
Campinas não registra casos recentes de sarampo desde 2021, mas já teve 172 confirmações em 2019, 35 em 2020 e uma em 2021. Em 2025, a cidade alcançou cobertura de 98,91% na primeira dose da tríplice viral e 92,16% na segunda dose.
O alerta considera a circulação internacional de pessoas, a presença do Aeroporto Internacional de Viracopos, a malha rodoviária, universidades, empresas e o fluxo de viajantes como fatores que ampliam a necessidade de vigilância.