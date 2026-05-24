A Secretaria de Saúde de Campinas emitiu um alerta para moradores que pretendem viajar aos países-sede da Copa do Mundo de 2026. A orientação é que todos estejam com a vacinação contra o sarampo em dia antes do embarque, diante da circulação ativa da doença nos Estados Unidos, Canadá e México.

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A recomendação vale para as faixas etárias já previstas no calendário vacinal brasileiro e também inclui uma medida específica para crianças de 6 a 11 meses. No caso dos bebês de 6 a 8 meses, as doses serão aplicadas em seis Centros de Saúde de Campinas. Para pessoas a partir de 9 meses, a vacina está disponível em todos os 69 Centros de Saúde da cidade.

As doses para crianças de 6 a 8 meses estão disponíveis, sem necessidade de agendamento, nos CSs Guanabara, Vicente Pisani, Aurélia, Aeroporto, São José e Paranapanema.