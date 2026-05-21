O Centro de Saúde Rosália, em Campinas, deve passar por obras de manutenção predial a partir de junho. A intervenção foi autorizada após a aprovação do orçamento nesta terça-feira (19), e o processo agora está na fase de compra dos materiais.

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Segundo a Prefeitura, os serviços não vão interromper o funcionamento da unidade, que seguirá atendendo normalmente durante a execução das melhorias.

A obra prevê substituição parcial das telhas e dos condutores de águas pluviais, além da troca completa de calhas e rufos do prédio. Também estão programados reparos pontuais de pintura em áreas internas.