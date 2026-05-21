21 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SAÚDE

Centro de Saúde Rosália terá obras em junho

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Unidade terá reformas no telhado, drenagem, calhas e pintura, mas atendimento ao público será mantido
Unidade terá reformas no telhado, drenagem, calhas e pintura, mas atendimento ao público será mantido

Centro de Saúde Rosália, em Campinas, deve passar por obras de manutenção predial a partir de junho. A intervenção foi autorizada após a aprovação do orçamento nesta terça-feira (19), e o processo agora está na fase de compra dos materiais.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Prefeitura, os serviços não vão interromper o funcionamento da unidade, que seguirá atendendo normalmente durante a execução das melhorias.

A obra prevê substituição parcial das telhas e dos condutores de águas pluviais, além da troca completa de calhas e rufos do prédio. Também estão programados reparos pontuais de pintura em áreas internas.

O CS Rosália realiza, em média, 150 atendimentos por dia sem necessidade de agendamento, incluindo exames, procedimentos, odontologia e vacinação. A unidade também mantém a agenda regular de consultas marcadas.

O Centro de Saúde Rosália fica na Rua Luan Carlos Domingos da Glória, 15, no Jardim Rosália. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Comentários

Comentários