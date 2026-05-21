Um acidente envolvendo uma motocicleta provocou lentidão de cerca de 6 quilômetros na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, na manhã desta quinta-feira (21).
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A ocorrência foi registrada por volta das 7h48, na altura do km 128, no sentido Norte da rodovia, segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras.
De acordo com o registro, o motociclista seguia pela pista com uma Honda PCX quando perdeu o controle da direção, por motivos ainda não esclarecidos, e caiu na faixa 2 de rolamento.
O condutor sofreu ferimentos leves. Uma ambulância particular esteve no local, e o motociclista aceitou ser removido para atendimento médico.
Durante o atendimento, a faixa 2 e o acostamento foram interditados, o que causou reflexos no tráfego. A lentidão se estendeu entre os km 122 e 128.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária.