Um acidente envolvendo uma motocicleta provocou lentidão de cerca de 6 quilômetros na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, na manhã desta quinta-feira (21).

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A ocorrência foi registrada por volta das 7h48, na altura do km 128, no sentido Norte da rodovia, segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras.

De acordo com o registro, o motociclista seguia pela pista com uma Honda PCX quando perdeu o controle da direção, por motivos ainda não esclarecidos, e caiu na faixa 2 de rolamento.