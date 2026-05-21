21 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Acidente de moto causa 6 km de lentidão na Dom Pedro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motociclista teve ferimentos leves após queda no sentido Norte, do km 128, em Campinas; atendimento interditou faixa e acostamento.
Motociclista teve ferimentos leves após queda no sentido Norte, do km 128, em Campinas; atendimento interditou faixa e acostamento.

Um acidente envolvendo uma motocicleta provocou lentidão de cerca de 6 quilômetros na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, na manhã desta quinta-feira (21).

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A ocorrência foi registrada por volta das 7h48, na altura do km 128, no sentido Norte da rodovia, segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras.

De acordo com o registro, o motociclista seguia pela pista com uma Honda PCX quando perdeu o controle da direção, por motivos ainda não esclarecidos, e caiu na faixa 2 de rolamento.

O condutor sofreu ferimentos leves. Uma ambulância particular esteve no local, e o motociclista aceitou ser removido para atendimento médico.

Durante o atendimento, a faixa 2 e o acostamento foram interditados, o que causou reflexos no tráfego. A lentidão se estendeu entre os km 122 e 128.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária.

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