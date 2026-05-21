A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu um homem de 70 anos procurado pela Justiça por homicídio. A abordagem aconteceu no Jardim Morada do Sul, durante patrulhamento de rotina da equipe.

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Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento preventivo pela Rua José Estanislau Ambiel quando foram procurados por um jovem. Ele relatou que um amigo passava mal e precisava de ajuda.

Imediatamente, os guardas prestaram socorro ao idoso e o conduziram ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Durante a triagem e a qualificação do paciente para o boletim de atendimento, os agentes constataram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.