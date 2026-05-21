21 de maio de 2026
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O feirão que pode abrir portas do emprego para 2 mil pessoas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Feirão de Empregos de Hortolândia terá 65 empresas participantes e 2 mil vagas nesta sexta-feira.
Feirão de Empregos de Hortolândia terá 65 empresas participantes e 2 mil vagas nesta sexta-feira.

A Prefeitura de Hortolândia promove, nesta sexta-feira (22), o 3º Feirão de Empregos do município. O evento acontece das 9h às 16h, na Câmara Municipal, localizada na Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, no Parque Gabriel.

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A organização recomenda que os candidatos levem o currículo em formato digital, no celular, ou impresso. Serão 65 empresas participantes, que juntas oferecem 2 mil vagas nas modalidades efetivo, temporário, Jovem Aprendiz e para pessoas com deficiência (PcDs), segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

Para agilizar as contratações, o feirão disponibilizará um espaço exclusivo para entrevistas entre empresas e candidatos.

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