A Polícia Militar Ambiental apreendeu 215,8 quilos de peixes de diferentes espécies em uma casa no bairro Parque da Liberdade, em Americana, na quarta-feira (20). De acordo com a corporação, o material era vendido sem comprovação de origem e sem autorização dos órgãos ambientais.

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Entre as espécies encontradas estavam curimbatá, piau, mandi, pacu, pintado, corvina, porquinho, piranha, tucunaré e tilápia. Os peixes estavam armazenados em um freezer e, em sua maioria, já estavam embalados e prontos para a comercialização.

A ação foi realizada por policiais do 1º Pelotão da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Ambiental após denúncia recebida pelo Centro de Operações da corporação. No imóvel, os agentes encontraram um banner que anunciava a venda dos pescados.