A 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas apreendeu 4.470 peças de freio usadas ou recondicionadas em uma loja no bairro Vila Nova, em Campinas, na quarta-feira (20). O estabelecimento funcionava sem autorização do Detran, e o proprietário foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo.

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Entre os itens apreendidos estão 2,4 mil módulos de freio ABS, 700 hidrovácuos, 560 pinças de freio e 810 cilindros mestres. De acordo com a polícia, as peças seriam recondicionadas e vendidas como seminovas, prática vedada por lei quando se trata de itens de segurança veicular.

A fiscalização ocorreu após denúncias sobre um comércio que atuava sem a devida autorização do Detran. No local, os agentes encontraram as peças armazenadas para venda, o que configura irregularidade.