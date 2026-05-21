21 de maio de 2026
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CAMPINAS

Clínica de estética é fechada após ação da polícia e Vigilância

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante a inspeção, os agentes encontraram dois frascos de Tizerpatida, substância utilizada para controle de peso, cujo uso exige regulamentação sanitária.
Durante a inspeção, os agentes encontraram dois frascos de Tizerpatida, substância utilizada para controle de peso, cujo uso exige regulamentação sanitária.

Uma clínica de estética localizada no bairro Castelo, em Campinas, foi parcialmente interditada na quarta-feira (20) após uma vistoria conjunta da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Campinas.

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A ação ocorreu após denúncias de que o local estaria realizando procedimentos estéticos para emagrecimento sem autorização. Durante a inspeção, os agentes encontraram dois frascos de tirzepatida, substância utilizada para controle de peso, cujo uso exige regulamentação sanitária.

A perícia apurou que a unidade funcionava como franquia, mas não possuía alvará da Vigilância Sanitária. Diante das irregularidades, o proprietário foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo.

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