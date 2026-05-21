Uma clínica de estética localizada no bairro Castelo, em Campinas, foi parcialmente interditada na quarta-feira (20) após uma vistoria conjunta da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Campinas.

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A ação ocorreu após denúncias de que o local estaria realizando procedimentos estéticos para emagrecimento sem autorização. Durante a inspeção, os agentes encontraram dois frascos de tirzepatida, substância utilizada para controle de peso, cujo uso exige regulamentação sanitária.

A perícia apurou que a unidade funcionava como franquia, mas não possuía alvará da Vigilância Sanitária. Diante das irregularidades, o proprietário foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo.