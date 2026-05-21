Na manhã de quarta-feira (20), equipes do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu foram acionadas para combater um incêndio em uma residência abandonada localizada na Rua Manoel Pinheiro Cardoso, na Vila Pinheiro, próximo à Avenida Bandeirantes.
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Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a casa completamente tomada pelas chamas, com intensa fumaça preta e sucessivos estrondos, o que gerou pânico entre os vizinhos. De acordo com populares, o imóvel era frequentemente ocupado por pessoas em situação de rua.
O fogo destruiu colchões, móveis velhos, objetos acumulados e parte do telhado de madeira da edificação. A rápida propagação das chamas levantou temores de que o incêndio atingisse imóveis vizinhos. Moradores da rua acompanharam o trabalho dos bombeiros com apreensão.
Graças à ação rápida e eficiente das equipes, o incêndio foi controlado e extinto antes que pudesse causar uma tragédia ainda maior. Durante o atendimento, um homem apareceu no local afirmando ser morador da casa, mas disse que não estava no imóvel no momento em que o fogo começou.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de vítimas. A ocorrência chamou a atenção de quem passava pela região.