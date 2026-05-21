A quinta-feira (21) será de sol entre nuvens na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com baixa probabilidade de chuva. Os termômetros variam entre 14°C e 21°C, mas a temperatura começa a cair a partir da tarde, com os menores registros previstos para a noite.

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Os ventos ganham intensidade ao longo do dia e permanecem moderados durante a noite, o que deve aumentar a sensação térmica de frio. Não há expectativa de chuvas fortes.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).