A Unicamp abre nesta semana as inscrições para a 21ª edição do programa Unicamp de Portas Abertas (UPA), evento que aproxima estudantes da estrutura acadêmica, científica e cultural da universidade. A programação será realizada no dia 22 de agosto, das 9h às 17h, no campus de Barão Geraldo, em Campinas.

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A edição de 2026 terá um significado especial, já que integra as comemorações dos 60 anos da Unicamp. Com o tema “Tempo de Conexões”, a proposta é valorizar a trajetória da instituição e apresentar ao público as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação desenvolvidas na universidade.

O coordenador-geral da Unicamp, Fernando Santos Coelho, destacou a importância da UPA como espaço de aproximação entre a universidade e a sociedade. “A UPA é uma atividade fundamental, por mostrar a universidade para toda a comunidade, e esta será uma edição muito importante”, afirmou.