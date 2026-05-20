A Unicamp abre nesta semana as inscrições para a 21ª edição do programa Unicamp de Portas Abertas (UPA), evento que aproxima estudantes da estrutura acadêmica, científica e cultural da universidade. A programação será realizada no dia 22 de agosto, das 9h às 17h, no campus de Barão Geraldo, em Campinas.
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A edição de 2026 terá um significado especial, já que integra as comemorações dos 60 anos da Unicamp. Com o tema “Tempo de Conexões”, a proposta é valorizar a trajetória da instituição e apresentar ao público as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação desenvolvidas na universidade.
O coordenador-geral da Unicamp, Fernando Santos Coelho, destacou a importância da UPA como espaço de aproximação entre a universidade e a sociedade. “A UPA é uma atividade fundamental, por mostrar a universidade para toda a comunidade, e esta será uma edição muito importante”, afirmou.
Segundo ele, o tema escolhido também busca projetar o futuro da instituição.“Com o tema ‘Tempo de Conexões’, pretendemos valorizar nossa história e a trajetória de pessoas e instituições que construíram a Unicamp, que é hoje uma das melhores universidades da América Latina. Trata-se também de um tempo para projetar o futuro da instituição, para que seja repleto de conexões que garantem a excelência em ensino, pesquisa, extensão e inovação”, acrescentou Coelho.
Durante o evento, os visitantes poderão participar de visitas guiadas por faculdades, institutos, laboratórios, centros de pesquisa, bibliotecas e espaços de extensão. A programação também terá palestras, oficinas, rodas de conversa, atividades lúdicas e orientações sobre o Vestibular Unicamp 2027 e outras formas de ingresso.
As inscrições são gratuitas e voltadas principalmente a escolas, instituições de ensino, ONGs, cursinhos comunitários, projetos sociais e outras organizações educacionais. O cadastro prévio ajuda a universidade a organizar o fluxo de visitantes, a capacidade de público e o estacionamento de ônibus e vans.
Visitantes avulsos, famílias e grupos de amigos também poderão participar da UPA 2026 sem necessidade de inscrição.
Coordenadores e diretores de instituições interessadas devem fazer o cadastro pelo formulário disponível no site da UPA, na aba “Inscrições”. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail upa@unicamp.br ou pelo WhatsApp (19) 3521-2121.