Um trecho da Avenida Brasil, no Jardim Chapadão, em Campinas, será interditado nesta quinta-feira (21) para a realização de uma obra da Sanasa. O bloqueio será feito pela Emdec, das 8h30 às 17h, na faixa do sentido bairro/Centro.

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A intervenção será necessária para a reconstrução de um posto de visita da rede da Sanasa. O serviço será executado no trecho entre as ruas Capitão Augusto Sales Pupo e Dr. Franz Wilhelm Daffert, no entroncamento com a Rua Dr. Miguel Penteado.

Durante o período da obra, os motoristas deverão seguir desvio pelas ruas Capitão Augusto Sales Pupo e Dr. Franz Wilhelm Daffert, retornando à Avenida Brasil após o ponto interditado.