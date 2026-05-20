20 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Avenida Brasil terá bloqueio para obra da Sanasa

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Interdição será feita no sentido bairro/Centro para obra da Sanasa; sete linhas de ônibus terão impacto em ponto de parada.
Interdição será feita no sentido bairro/Centro para obra da Sanasa; sete linhas de ônibus terão impacto em ponto de parada.

Um trecho da Avenida Brasil, no Jardim Chapadão, em Campinas, será interditado nesta quinta-feira (21) para a realização de uma obra da Sanasa. O bloqueio será feito pela Emdec, das 8h30 às 17h, na faixa do sentido bairro/Centro.

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A intervenção será necessária para a reconstrução de um posto de visita da rede da Sanasa. O serviço será executado no trecho entre as ruas Capitão Augusto Sales Pupo e Dr. Franz Wilhelm Daffert, no entroncamento com a Rua Dr. Miguel Penteado.

Durante o período da obra, os motoristas deverão seguir desvio pelas ruas Capitão Augusto Sales Pupo e Dr. Franz Wilhelm Daffert, retornando à Avenida Brasil após o ponto interditado.

A Emdec informou que agentes da Mobilidade Urbana farão os bloqueios necessários e acompanharão o trânsito na região. A programação poderá ser alterada em caso de chuva ou outras condições climáticas desfavoráveis.

O transporte coletivo também terá alteração operacional em um ponto de parada. Serão impactadas as linhas 310, 312, 313, 316, 317, 318 e 381. Segundo a Emdec, agentes acompanharão a operação para orientar embarque e desembarque de passageiros durante a interdição.

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