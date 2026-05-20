A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (20) dois projetos enviados pelo Executivo que tratam de temas ligados à segurança pública e ao planejamento urbano da cidade.

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As propostas estão na pauta da 30ª Reunião Ordinária do ano, marcada para as 18h, no plenário da Câmara. Uma delas altera regras sobre a doação de área pública para a futura sede do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 2 (Deinter 2). A outra ajusta a legislação que define quando empreendimentos precisam apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV).

O Projeto de Lei Complementar nº 36/2026, que será analisado em primeira discussão, modifica a Lei Complementar nº 413/2023, responsável por autorizar a doação de áreas municipais ao Governo do Estado de São Paulo para a implantação da sede do Deinter 2 em Campinas.