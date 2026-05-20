A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (20) dois projetos enviados pelo Executivo que tratam de temas ligados à segurança pública e ao planejamento urbano da cidade.
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As propostas estão na pauta da 30ª Reunião Ordinária do ano, marcada para as 18h, no plenário da Câmara. Uma delas altera regras sobre a doação de área pública para a futura sede do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 2 (Deinter 2). A outra ajusta a legislação que define quando empreendimentos precisam apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV).
O Projeto de Lei Complementar nº 36/2026, que será analisado em primeira discussão, modifica a Lei Complementar nº 413/2023, responsável por autorizar a doação de áreas municipais ao Governo do Estado de São Paulo para a implantação da sede do Deinter 2 em Campinas.
A principal alteração proposta é a retirada do prazo de cinco anos para conclusão da obra. Na justificativa encaminhada aos vereadores, a Prefeitura afirma que a mudança busca dar mais agilidade ao processo de transferência do imóvel ao Estado, etapa considerada necessária para viabilizar a instalação da unidade da Polícia Civil.
O texto mantém a exigência de que a área seja usada exclusivamente para a sede do Deinter 2. Caso essa finalidade não seja cumprida, o imóvel deverá voltar ao patrimônio do município sem custos para a Prefeitura.
Também será votado, em segunda discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 3/2026, que altera a Lei Complementar nº 560/2025, responsável por disciplinar a exigência do Estudo de Impacto de Vizinhança em Campinas.
A proposta estabelece critérios mais específicos para a cobrança do estudo em casos de obras novas, ampliações e regularizações, especialmente em empreendimentos de uso misto e em construções não habitacionais. A definição levará em conta o porte da edificação e o zoneamento urbano.
Segundo o Executivo, o objetivo é aperfeiçoar a legislação e deixar mais claras as situações em que o EIV/RIV será obrigatório, principalmente em empreendimentos que criem ou ampliem unidades habitacionais ou atividades não residenciais.