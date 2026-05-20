Um roubo a uma farmácia no Cambuí, em Campinas, terminou com um homem preso e três adolescentes apreendidos após perseguição policial e capotamento na Rodovia dos Bandeirantes, na noite desta terça-feira (19). A informação é da TH+ Record.

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Segundo a polícia, quatro pessoas armadas e encapuzadas invadiram o estabelecimento, localizado na Rua General Osório, depois de chegarem ao local em um carro vermelho. O grupo tinha como principal alvo medicamentos de alto valor, especialmente canetas emagrecedoras.

Os funcionários foram obrigados a entregar os produtos. Os assaltantes colocaram os medicamentos em sacolas e fugiram em seguida. Ninguém que trabalhava na farmácia ficou ferido.