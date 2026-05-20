Um incêndio de grandes proporções atingiu a loja das Casas Bahia localizada ao lado da Igreja Matriz, no Centro de Santa Bárbara d'Oeste, na noite desta terça-feira (19). Até a publicação desta reportagem, não foram identificadas pessoas feridas.

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Imagens registradas por moradores mostram chamas intensas, estalos e parte da estrutura do edifício cedendo. Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade e de municípios vizinhos foram mobilizadas e atuam no local para controlar o fogo.

A Defesa Civil também acompanha a ocorrência. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas após o controle das chamas.