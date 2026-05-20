20 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
OPORTUNIDADE

Wet’n Wild abre 80 vagas de emprego com salários de R$ 2,5 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Entre os cargos disponíveis estão atendente de caixa, atendente de lanchonete, churrasqueiro, chapeiro, cozinheira, auxiliar de limpeza, agente de segurança, porteiro, salva-vidas e operador de atraçõ
Entre os cargos disponíveis estão atendente de caixa, atendente de lanchonete, churrasqueiro, chapeiro, cozinheira, auxiliar de limpeza, agente de segurança, porteiro, salva-vidas e operador de atraçõ

O parque aquático Wet’n Wild está com 80 oportunidades abertas para atuação em áreas operacionais e de atendimento. As vagas contemplam quem busca o primeiro emprego, profissionais acima de 60 anos e pessoas com deficiência (PCDs).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os cargos disponíveis estão atendente de caixa, atendente de lanchonete, churrasqueiro, chapeiro, cozinheira, auxiliar de limpeza, agente de segurança, porteiro, salva-vidas e operador de atrações. Os salários podem chegar a R$ 2.500, além de benefícios.

Os colaboradores contam com serviço de fretado que atende Louveira, Campinas, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras.

Benefícios

  • Convênio médico
  • Vale-transporte ou fretado
  • Alimentação no local, com café da manhã e almoço
  • Seguro de vida
  • Convênio farmácia
  • TotalPass
  • Credencial Sesc
  • Ingressos mensais para colaboradores e familiares
  • Descontos especiais no parque

Os interessados devem enviar currículo com o nome da vaga no assunto para o e-mail recrutamento@wetnwild.com.br ou pelo WhatsApp (11) 94206-5389.

Comentários

Comentários