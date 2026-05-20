O parque aquático Wet’n Wild está com 80 oportunidades abertas para atuação em áreas operacionais e de atendimento. As vagas contemplam quem busca o primeiro emprego, profissionais acima de 60 anos e pessoas com deficiência (PCDs).

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Entre os cargos disponíveis estão atendente de caixa, atendente de lanchonete, churrasqueiro, chapeiro, cozinheira, auxiliar de limpeza, agente de segurança, porteiro, salva-vidas e operador de atrações. Os salários podem chegar a R$ 2.500, além de benefícios.

Os colaboradores contam com serviço de fretado que atende Louveira, Campinas, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras.

Benefícios