O parque aquático Wet’n Wild está com 80 oportunidades abertas para atuação em áreas operacionais e de atendimento. As vagas contemplam quem busca o primeiro emprego, profissionais acima de 60 anos e pessoas com deficiência (PCDs).
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Entre os cargos disponíveis estão atendente de caixa, atendente de lanchonete, churrasqueiro, chapeiro, cozinheira, auxiliar de limpeza, agente de segurança, porteiro, salva-vidas e operador de atrações. Os salários podem chegar a R$ 2.500, além de benefícios.
Os colaboradores contam com serviço de fretado que atende Louveira, Campinas, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras.
Benefícios
- Convênio médico
- Vale-transporte ou fretado
- Alimentação no local, com café da manhã e almoço
- Seguro de vida
- Convênio farmácia
- TotalPass
- Credencial Sesc
- Ingressos mensais para colaboradores e familiares
- Descontos especiais no parque
Os interessados devem enviar currículo com o nome da vaga no assunto para o e-mail recrutamento@wetnwild.com.br ou pelo WhatsApp (11) 94206-5389.