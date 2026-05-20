Um homem de 32 anos foi preso em flagrante suspeito de furtar fiação elétrica e um disjuntor de um estabelecimento comercial na Rua Pedro Consulin, região central de Sumaré, na terça-feira (19).

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A proprietária do comércio procurou a Base da 1ª Companhia da Polícia Militar para informar sobre um furto em andamento. As equipes em patrulhamento foram acionadas e, ao chegarem ao local, avistaram um homem correndo pela via pública. Ele foi abordado em seguida.

A vítima reconheceu o abordado como autor do crime e relatou que o estabelecimento já havia sido alvo de furto em outras três ocasiões anteriores. Durante a averiguação, os materiais subtraídos foram encontrados abandonados na via, deixados pelo suspeito durante a fuga.