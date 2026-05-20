20 de maio de 2026
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NA CADEIA

Ladrão é flagrado roubando fiação de comércio e é preso em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A proprietária do comércio procurou a Base da 1ª Companhia da Polícia Militar para informar sobre um furto em andamento.
A proprietária do comércio procurou a Base da 1ª Companhia da Polícia Militar para informar sobre um furto em andamento.

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante suspeito de furtar fiação elétrica e um disjuntor de um estabelecimento comercial na Rua Pedro Consulin, região central de Sumaré, na terça-feira (19).

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A proprietária do comércio procurou a Base da 1ª Companhia da Polícia Militar para informar sobre um furto em andamento. As equipes em patrulhamento foram acionadas e, ao chegarem ao local, avistaram um homem correndo pela via pública. Ele foi abordado em seguida.

A vítima reconheceu o abordado como autor do crime e relatou que o estabelecimento já havia sido alvo de furto em outras três ocasiões anteriores. Durante a averiguação, os materiais subtraídos foram encontrados abandonados na via, deixados pelo suspeito durante a fuga.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Sumaré. A autoridade policial ratificou o flagrante, e o detido permanece à disposição da Justiça.

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