20 de maio de 2026
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AMEAÇA EM SUMARÉ

Homem é preso após ameaçar matar suposto amante da mulher

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso no Jardim Denadai, em Sumaré, após ameaçar morador com faca, desobedecer à PM e resistir à prisão.
Homem foi preso no Jardim Denadai, em Sumaré, após ameaçar morador com faca, desobedecer à PM e resistir à prisão.

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem de 45 anos no Jardim Denadai, em Sumaré, após denúncias de ameaça a um suposto amante da esposa, desobediência e resistência à prisão. A ocorrência foi registrada na Avenida José Vedovato.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a corporação foi acionada por um morador de 42 anos, que relatou que o suspeito chutava o portão de sua residência, portava uma faca e proferia ameaças.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem bastante alterado, que desobedeceu às ordens legais durante a abordagem. Questionado, ele afirmou que foi à residência para tirar satisfações após um suposto envolvimento entre o morador e sua companheira.

A vítima ainda disse à polícia que já havia sido ameaçada outras vezes pelo mesmo indivíduo e que, na madrugada do mesmo dia, o suspeito teria retornado ao local, reforçado as ameaças de morte e danificado o portão da casa.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial. Já na delegacia, o homem resistiu à ação dos agentes e desacatou a equipe. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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