A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu em flagrante, na terça-feira (19), dois homens acusados de furtar uma loja no Centro da cidade. A ação criminosa aconteceu por volta das 3h09 e foi monitorada em tempo real pela Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento, por meio do sistema Muralha Digital.

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As imagens das câmeras mostraram um dos suspeitos arrombando a grade frontal e, em seguida, a porta de vidro blindex do estabelecimento. Enquanto isso, o comparsa permanecia do lado de fora, em uma bicicleta, vigiando o local.

Após invadir a loja, o primeiro criminoso saiu, e o segundo entrou com uma mochila, onde colocou 21 relógios de pulso e oito caixas de som bluetooth. Ele ainda procurou pelo caixa do comércio, mas não encontrou dinheiro.