20 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

RMC terá chuva e máxima de 21°C nesta quarta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Quarta-feira deve ter chuva principalmente pela manhã na RMC, com possibilidade de pancadas isoladas à tarde.
Quarta-feira deve ter chuva principalmente pela manhã na RMC, com possibilidade de pancadas isoladas à tarde.

Na quarta-feira (20), a previsão indica persistência das condições de chuva na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com maior concentração dos volumes durante o período da manhã.

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No entanto, não se descarta a possibilidade de pancadas isoladas também no decorrer da tarde. As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 21°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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