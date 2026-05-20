Na quarta-feira (20), a previsão indica persistência das condições de chuva na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com maior concentração dos volumes durante o período da manhã.

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No entanto, não se descarta a possibilidade de pancadas isoladas também no decorrer da tarde. As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 21°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).