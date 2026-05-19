19 de maio de 2026
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DESASSOREAMENTO

Lagoa do Jambeiro ganha fôlego com nova limpeza

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Serviço retirou sedimentos acumulados no fundo da lagoa para melhorar a oxigenação da água e preservar a vida aquática.
Serviço retirou sedimentos acumulados no fundo da lagoa para melhorar a oxigenação da água e preservar a vida aquática.

Lagoa do Jambeiro, localizada na Praça José Ferreira de Toledo, em Campinas, passou por um serviço de desassoreamento realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Os trabalhos já foram concluídos.

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A intervenção teve como objetivo retirar os sedimentos acumulados no fundo da lagoa, provocados principalmente por resíduos que descem de terrenos próximos e acabam sendo carregados para o espelho d’água.

Com cerca de 10 mil metros quadrados de área de água, a lagoa precisa passar por esse tipo de manutenção de duas a três vezes por ano.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, a remoção dos sedimentos ajuda a melhorar a oxigenação da água e contribui para a preservação da vida aquática no local.

Durante o trabalho, foram utilizados uma escavadeira hidráulica e três caminhões. O material retirado permanece em uma área do próprio parque para secagem. Depois, será encaminhado ao aterro sanitário Delta A. O volume total será contabilizado no momento do transporte.

O Parque Lagoa do Jambeiro é um dos 25 parques e bosques de Campinas. O espaço tem 42,2 mil metros quadrados e fica no Parque Jambeiro, na região Sul, entre as ruas Eduardo Monkecevic, João Nonato Rosseti e Edmundo Vosgrau.

O local conta com pista de caminhada, parque infantil, academia ao ar livre, banheiros, paisagismo e área arborizada. O funcionamento é diário, das 6h às 18h, com entrada gratuita.

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