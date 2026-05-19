A Lagoa do Jambeiro, localizada na Praça José Ferreira de Toledo, em Campinas, passou por um serviço de desassoreamento realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Os trabalhos já foram concluídos.
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A intervenção teve como objetivo retirar os sedimentos acumulados no fundo da lagoa, provocados principalmente por resíduos que descem de terrenos próximos e acabam sendo carregados para o espelho d’água.
Com cerca de 10 mil metros quadrados de área de água, a lagoa precisa passar por esse tipo de manutenção de duas a três vezes por ano.
Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, a remoção dos sedimentos ajuda a melhorar a oxigenação da água e contribui para a preservação da vida aquática no local.
Durante o trabalho, foram utilizados uma escavadeira hidráulica e três caminhões. O material retirado permanece em uma área do próprio parque para secagem. Depois, será encaminhado ao aterro sanitário Delta A. O volume total será contabilizado no momento do transporte.
O Parque Lagoa do Jambeiro é um dos 25 parques e bosques de Campinas. O espaço tem 42,2 mil metros quadrados e fica no Parque Jambeiro, na região Sul, entre as ruas Eduardo Monkecevic, João Nonato Rosseti e Edmundo Vosgrau.
O local conta com pista de caminhada, parque infantil, academia ao ar livre, banheiros, paisagismo e área arborizada. O funcionamento é diário, das 6h às 18h, com entrada gratuita.