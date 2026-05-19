A Lagoa do Jambeiro, localizada na Praça José Ferreira de Toledo, em Campinas, passou por um serviço de desassoreamento realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Os trabalhos já foram concluídos.

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A intervenção teve como objetivo retirar os sedimentos acumulados no fundo da lagoa, provocados principalmente por resíduos que descem de terrenos próximos e acabam sendo carregados para o espelho d’água.

Com cerca de 10 mil metros quadrados de área de água, a lagoa precisa passar por esse tipo de manutenção de duas a três vezes por ano.