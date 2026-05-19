19 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Rua do Cambuí será interditada para obra da Sanasa

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Bloqueio será feito à noite para serviço emergencial da Sanasa; Emdec orienta rota alternativa na região.
Bloqueio será feito à noite para serviço emergencial da Sanasa; Emdec orienta rota alternativa na região.

Um trecho da Rua Dona Josefina Sarmento, no Cambuí, em Campinas, será interditado ao tráfego de veículos nesta terça-feira (19), das 19h às 22h.

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O bloqueio será feito pela Emdec para a realização de um serviço emergencial da Sanasa de ligação de rede de esgoto. A interdição ocorrerá na altura do número 343, no trecho entre as ruas Antônio Lapa e Comendador Tórlogo Dauntre.

Durante o período da obra, os motoristas deverão utilizar como desvio as ruas Antônio Lapa, Coronel Silva Telles e Comendador Tórlogo Dauntre.

Segundo a Emdec, a interdição não altera o itinerário das linhas de ônibus municipais. Agentes da Mobilidade Urbana farão o bloqueio e o monitoramento do trânsito na região.

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