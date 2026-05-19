Um trecho da Rua Dona Josefina Sarmento, no Cambuí, em Campinas, será interditado ao tráfego de veículos nesta terça-feira (19), das 19h às 22h.

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O bloqueio será feito pela Emdec para a realização de um serviço emergencial da Sanasa de ligação de rede de esgoto. A interdição ocorrerá na altura do número 343, no trecho entre as ruas Antônio Lapa e Comendador Tórlogo Dauntre.

Durante o período da obra, os motoristas deverão utilizar como desvio as ruas Antônio Lapa, Coronel Silva Telles e Comendador Tórlogo Dauntre.