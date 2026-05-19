A Prefeitura de Holambra afastou um agente da Guarda Civil Municipal investigado por estupro contra uma jovem de 23 anos. O crime teria ocorrido no dia 10 de maio, na residência do servidor, durante seu período de folga. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna no dia 12 de maio.
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Em nota, a Administração Municipal afirmou que o fato é apurado pelas autoridades competentes e também é alvo de um processo administrativo disciplinar interno, que investiga a conduta do agente.
A prefeitura informou ainda que medidas preventivas foram adotadas imediatamente após o conhecimento da denúncia, incluindo o recolhimento do armamento funcional do investigado.
“A Guarda Municipal de Holambra informa que afastou temporariamente das funções, até que sejam esclarecidos os fatos, servidor envolvido em denúncia de assédio feita na última terça-feira à Delegacia de Polícia de Jaguariúna. O caso, que teria acontecido no último final de semana, na casa do agente de segurança e em seu período de folga, está sendo investigado pelas autoridades competentes e é objeto, desde quarta-feira, também de processo administrativo-disciplinar interno para apuração de conduta. A Guarda Municipal esclarece que adotou, em caráter imediato, tão logo tomou ciência da denúncia no dia 12 de maio, todas as medidas preventivas necessárias diante de incidentes dessa natureza, inclusive com recolhimento de armamento funcional.”
Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que foi abusada sexualmente enquanto estava inconsciente devido ao consumo de álcool.