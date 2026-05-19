A Prefeitura de Holambra afastou um agente da Guarda Civil Municipal investigado por estupro contra uma jovem de 23 anos. O crime teria ocorrido no dia 10 de maio, na residência do servidor, durante seu período de folga. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna no dia 12 de maio.

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Em nota, a Administração Municipal afirmou que o fato é apurado pelas autoridades competentes e também é alvo de um processo administrativo disciplinar interno, que investiga a conduta do agente.

A prefeitura informou ainda que medidas preventivas foram adotadas imediatamente após o conhecimento da denúncia, incluindo o recolhimento do armamento funcional do investigado.