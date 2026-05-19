Policiais militares do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais d! Polícia) prenderam, na segunda-feira (18), no centro de Campinas, um homem procurado por estupro de vulnerável. Os crimes ocorreram entre 2018 e 2020, na cidade de Monte Mor, e tiveram como vítima a enteada do suspeito, que na época tinha 9 anos de idade.

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De acordo com a investigação, outras crianças da mesma família também podem ter sido vítimas do criminoso. Em pelo menos uma ocasião, o padrasto teria forçado a criança a assistir ao abuso cometido contra a própria irmã.

Além disso, há indícios de que o homem dopava uma das vítimas enquanto obrigava a outra a presenciar os atos criminosos. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.