19 de maio de 2026
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Motorista bêbado perde controle e bate carro roubado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso após colisão no Jardim Maria Antônia, em Sumaré; carro que ele dirigia era produto de roubo.
Homem foi preso após colisão no Jardim Maria Antônia, em Sumaré; carro que ele dirigia era produto de roubo.

Um homem de 36 anos foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Manoel Bezerra da Silva, esquina com a Avenida Gervacina Alves Ferreira, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. Ele dirigia um Renault/Kwid que, segundo a polícia, era produto de roubo.

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A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender à ocorrência de colisão entre o carro e uma motocicleta Honda/CG. O condutor da moto, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e levado à UPA Macarenko com lesões corporais.

De acordo com testemunhas, o motorista do Kwid apresentava visíveis sinais de embriaguez e foi contido por populares até a chegada da equipe policial. Em consulta ao sistema do Copom, os agentes descobriram que o automóvel havia sido roubado.

Ao entrar em contato com o proprietário do veículo, a polícia apurou que o suspeito teria subtraído o carro sem autorização, após pedir uma carona até a própria residência.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré. O motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Americana, onde o exame de dosagem de álcool no sangue confirmou a embriaguez.

A ocorrência foi registrada como embriaguez ao volante, roubo e lesão corporal culposa. O homem permanece preso à disposição da Justiça.

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