Um homem de 36 anos foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Manoel Bezerra da Silva, esquina com a Avenida Gervacina Alves Ferreira, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. Ele dirigia um Renault/Kwid que, segundo a polícia, era produto de roubo.

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A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender à ocorrência de colisão entre o carro e uma motocicleta Honda/CG. O condutor da moto, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e levado à UPA Macarenko com lesões corporais.

De acordo com testemunhas, o motorista do Kwid apresentava visíveis sinais de embriaguez e foi contido por populares até a chegada da equipe policial. Em consulta ao sistema do Copom, os agentes descobriram que o automóvel havia sido roubado.