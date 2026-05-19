A terça-feira (19) será de tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica chuva durante a manhã, mas há expectativa de abertura de sol entre muitas nuvens a partir da tarde.

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As temperaturas devem permanecer sem grandes oscilações, com mínima de 15°C e máxima de 22°C. A recomendação para os moradores é redobrar a atenção no período matinal por causa das vias molhadas e aproveitar a melhora no tempo ao longo do dia.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).